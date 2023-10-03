Женщинам объяснили, какая одежда отталкивает мужчин Дизайнер Шумиловская: чрезмерный оверсайз на женщинах отталкивает мужчин

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Чрезмерный оверсайз на женщинах отталкивает мужчин, так как подобная одежда скрывает красоту фигуры, уверена дизайнер Наталья Шумиловская. В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что на первом свидании в первую очередь важно выглядеть опрятно. Кроме того, одежда должна соответствовать случаю.

Мужчины терпеть не могут чрезмерный оверсайз на женщинах. Ведь мешковатые вещи скрывают от глаз всю красоту фигуры. А мужчины, как известно, любят глазами, — пояснила Шумиловская.

Кроме того, оттолкнуть могут спортивные костюмы и офисный дресс-код. Дизайнер посоветовала не приходить на свидание в одежде, в которой женщина провела весь день на работе. Также стоит отказаться от слишком откровенных нарядов. Лучше не сочетать в одном образе короткую юбку и глубокое декольте. В таком случае женщина рискует потенциальными отношениями — мужчина с большой вероятностью станет рассматривать ее только в сексуальном контексте. При выборе обуви стоит отказаться от туфель на платформе или танкетке, предупредила Шумиловская.

Стилист Лилия Фаттахова ранее рассказала, что этой осенью в моде молочные оттенки, они сделают образ нежным и придадут статусность. По ее словам, хорошо смотрятся трикотажные платья, платья-коконы, бомберы и мини-юбки из твида в светлых тонах.