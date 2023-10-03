Женщинам напомнили об основных симптомах рака груди Эксперты НМИЦ онкологии: уплотнения в груди могут указывать на рак

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Уплотнения, изменение цвета кожи, формы и размера груди являются основными симптомами рака молочной железы, напомнили эксперты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии Минздрава России. Там подчеркнули, что указывать на наличие заболевания могут расширение поверхностных вен и втяжение кожи, пишет «МК в Крыму».

Как уточняют специалисты, в более тяжелых случаях на коже образуются язвы и возникает так называемый эффект лимонной корки. При онкологии подмышечные лимфатические узлы становятся больше, а молочные железы приобретают ассиметричную форму. Женщинам стоит обратить внимание и на выделения из сосков.

В случае обнаружения этих симптомов необходимо обратиться к гинекологу или маммологу. Врачи отмечают, что вовремя выявить рак поможет самообследование груди раз в месяц и ежегодное проведение профилактических осмотров у специалиста. Ведущий научный сотрудник отдела опухолей мягких тканей и костей НМИЦ Юлиана Шатова советует выполнять ультразвуковое исследование, а после 40 лет еще и маммографическое.

Врач-онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что постоянные боли в животе и вздутие могут служить явными симптомами рака поджелудочной железы. По его словам, на данное заболевание также указывают дискомфорт в районе спины и желтушность кожи.