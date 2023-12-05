Женщинам дали советы, как определить мужчину-тирана Психолог Батаева: мужчина-тиран попытается контролировать распорядок дня женщины

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Определить мужчину-тирана можно по попыткам контролировать распорядок дня женщины, рассказала психолог Екатерина Батаева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что он может отслеживать, во сколько женщина ушла с работы и когда вернулась домой под предлогом беспокойства.

Мужчина хочет полностью завладеть вашим расписанием. Он лучше знает, что вам надевать, куда и с кем ходить или не ходить. Он отслеживает, во сколько женщина ушла с работы и когда приехала домой. Звонит, пишет, «беспокоится» о том, как добралась, — пояснила Батаева.

Такой мужчина часто ведет себя как контролирующий родитель. Со временем все это может перерасти в ограничения, запреты и наказания, предупредила психолог. Для тиранов характерны неконтролируемые вспышки ярости и ревности, угрозы расставанием и унизительные комментарии в адрес девушки. Многие мужчины-тираны стремятся полностью подчинить себе женщину, поэтому могут выступать против того, чтобы она работала.

Батаева посоветовала присмотреться, как партнер ведет себя с окружающими. В начале отношений тиран может быть идеальным в общении с женщиной, но при этом будет грубить персоналу в заведениях и своим близким. Также важно прислушаться к собственным ощущениям. Часто после общения с таким мужчиной возникает необоснованное чувство вины. Тираны могут манипулировать, наказывая женщину молчанием и холодностью, и постепенно стараются ограничить ее круг общения.

Сексолог Александр Миллер ранее рассказала, что мужчину, который способен применить физическую силу против женщины, выдает поведение. По ее словам, для агрессоров характерны резкие вспышки гнева, нестабильная психика и нарушение личных границ.