Женщинам дали совет, как повысить сексуальную привлекательность Тренер Сливак назвал регулярные занятия фитнесом способом повысить женское либидо

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Занятия фитнесом не только поддерживают физическую форму, но и являются мощным инструментом для улучшения общего самочувствия, а также приносят пользу для сексуального здоровья женщин, рассказал в беседе с LIFE.ru дистанционный фитнес-тренер Максим Сливак. По его словам, тренировки повышают уверенность в себе, и, как следствие, женщины становятся более привлекательными.

Физическая активность способствует снижению лишнего веса, укреплению мышц и улучшению осанки. Женщины, которые занимаются фитнесом, имеют более стройное и подтянутое тело, что способствует повышению уверенности в себе и сексуальной привлекательности, — отметил специалист.

Он также рассказал о психологическом эффекте тренировок, когда достижение поставленных целей приводит к повышению самооценки у женщины, что также положительно сказывается на либидо.

Кроме того, спортивная активность стимулирует выработку эндорфинов («гормонов счастья»), благотворно влияющих на настроение и уменьшающих стресс и тревогу, а хорошее эмоциональное состояние способствует повышению либидо, добавил тренер. Также регулярные тренировки повышают выносливость и уровень энергии у женщин, что позволяет им чувствовать себя активнее в том числе в интимной сфере.

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