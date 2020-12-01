Женщина записалась на тестирование вакцины, чтобы купить сыну планшет

https://static.news.ru/photo/0b83db7a-33c8-11eb-9d67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В России продолжаются испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». О том, через что проходят добровольцы, рассказала одна из них.

Каждый из участников исследований получает немаленькие выплаты. И люди идут добровольцами, зная, что получат определённые суммы, которые помогут им решить жизненные трудности. Так, кто-то рассчитывается с долгами или кредитами, кто-то зарабатывает на ремонт.

Одна женщина хотела заработать на планшет сыну на день рождения. Она по профессии швея, но во время исследования стояла на бирже, искала работу. И вот выбрала примерно за 40 тысяч рублей планшет. Много было таких, кто хотел купить компьютер, телефон самый новый и дорогой, — поведала участница испытаний.

По её словам, добровольцам после пребывания в стационаре не выплачивают сразу полную сумму. Так, за 23 дня в палате женщина получила 48 тыс. рублей, а после четырёх дней анализов — ещё 55 тысяч. Она отметила, что в договоре, который заключают добровольцы, есть ряд пунктов, нарушение которых аннулирует выплаты. К примеру, нельзя осуществлять в стационаре фото- и видеосъёмку, сообщает «КП в Новосибирске».

Как сообщил генеральный директор центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов, уже вакцинировано 50 добровольцев в возрасте от 60 лет. В декабре начнутся клинические исследования на подростках в возрасте 14–17 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкая фармацевтическая компания BioNTech и её американский партнёр Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе. Если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит заявку, это позволит использовать препарат в Европе до конца 2020 года.