Женщина закатила скандал в воронежской больнице и сбежала на маршрутке

https://static.news.ru/photo/d8c032a4-7bd7-11ea-9d6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейским Воронежа пришлось проводить спецоперацию по поимке потенциально опасной женщины. Но она — не преступник-рецидивист, а дочь пациента местной больницы, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19. Сначала женщина проникла к нему в палату, а потом сбежала оттуда, разнося инфекцию по городу.

Поначалу женщина забаррикадировалась вместе с отцом и требовала выписать его, так как не верила, что он болен. Её уговорили остаться в больнице, объяснив, что есть опасность заражения и что теперь уже ей необходимо сделать тест на коронавирус. Однако на следующий день «пациентка поневоле» решила покинуть медучреждение, передаёт НТВ.

К розыску беглянки были привлечены правоохранительные органы. Полицейские останавливали и проверяли весь общественный транспорт, следовавший от больницы. Женщина успела проехать в маршрутке 12 остановок, после чего её задержали. Ехавших с ней пассажиров пришлось отправить на карантин под присмотром медиков. Автобус сняли с маршрута и отправили на дезинфекцию.

Однако какое именно количество людей было подвергнуто риску инфицирования, доподлинно не известно.

Ситуация вызвала раздражение у жителей Воронежа. Но не столько действиями женщины, сколько коллективом больницы. Горожане возмущены тем, что во время повышенных мер санитарной безопасности она превратилась в проходной двор: сначала женщина туда беспрепятственно проникла, затем без труда уехала.

Внятного объяснения этому охрана медучреждения не даёт. В областном Минздраве заверяют, что приняты все меры, чтобы подобный инцидент не повторился. Сейчас у больницы выставлен полицейский пост, без специального разрешения никого не пускают.

Тем временем беглянка изолирована в больнице вместе с отцом, тест на опасную инфекцию сделан. Нарушительнице грозит штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Однако если кто-либо из контактировавших с ней горожан заболеет коронавирусом, дело из административного может быть переквалифицировано в уголовное.

Ранее NEWS.ru писал, что бойцы ОМОНа взяли под круглосуточную охрану санаторий «Заря» в посёлке Репино в Санкт-Петербурге, переоборудованный под центр обсервации. Там находятся люди, которые могут быть инфицированы коронавирусом и должны соблюдать режим самоизоляции.