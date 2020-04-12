Женщина с коронавирусом умерла в Воронежской области

https://static.news.ru/photo/59beb4a2-7cc3-11ea-b975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о первой смерти от коронавируса в регионе. Пациентке было 65 лет.

Её предварительный тест на COVID-19 дал положительный результат, передаёт «Интерфакс».

Я хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким умершей. Все мы разделяем ваше горе, — подчеркнул политик.

Он отметил, что врачи сделали всё возможное для спасения женщины. В лечении применялись самые современные методы, а медики консультировались с лучшими специалистами из федерального центра по борьбе с коронавирусом.

Женщина имела серьёзные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, что, конечно же, осложняло ход лечения, — добавил он.

Пациентка не выезжала за пределы России. 10 дней она лечилась дома и не обращалась за помощью.

Как писал NEWS.ru, в России зарегистрировали более 15,7 тысячи пациентов с COVID-19 в 82 регионах. Погибли 130 заразившихся, вылечились около 1,3 тысячи человек.