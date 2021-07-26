«Они пугают»: жена бизнесмена попыталась выгнать детей-инвалидов с площадки

Жительница Санкт-Петербурга агрессивно попыталась выгнать с детской площадки своего двора воспитанников местного центра инклюзивных проектов «Какая разница» и их сопровождающих (по одному взрослому на каждого ребёнка). Она аргументировала это тем, что дети-инвалиды пугают её детей, передаёт «Подъём».

Детей уводите отсюда. Больные дети пугают наших детей, у меня ребёнок сейчас испугался. <...> Вы здесь гулять не будете, с детьми вот с этими особенностями. У вас свои должны быть карантины, — говорила она воспитательнице.

Женщина била сотрудницу центра по руке, чтобы та прекратила снимать происходящее на телефон. Она пообещала добиться, чтобы центр съехал из этого дома.

В центре рассказали сотрудникам издания, что после разговора женщина несколько раз ударила сопровождающую. Журналисты попытались связаться с нападавшей, но её муж, местный бизнесмен, сказал, что она плохо себя чувствует и попросил «не докучать».

Инцидент произошёл во дворе дома 18/2 по улице Адмирала Черокова. Представители центра обратились в полицию. В местном МВД журналистам рассказали, что получили заявление и передали материалы в Следственный комитет. При этом в администрации Красносельского района назвали произошедшее «вопросом воспитания».

На сайте местного СК говорится , что следователи начали проверку по фактам публикаций в СМИ.

В марте в одну из шашлычных в подмосковном Одинцово не пустили мать с ребёнком-инвалидом. Женщина рассказала, что сотрудники заведения впервые отказали им в обслуживании — до этого она вместе с сыном часто появлялась в кафе.