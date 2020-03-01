https://static.news.ru/photo/353ef654-5bd6-11ea-9694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени женщина устроила скандал после того, как девушка-таксист отказалась везти её ребёнка без специального автомобильного кресла.

Видео инцидента появилось в Сети. Клиентка не предупредила оператора, что с ней будет ребёнок, поэтому таксист, увидев малолетнего пассажира, сразу отказала в поездке. На это мать заверила, что она сотрудник полиции и ездит таким образом уже пять лет, а её муж работает в ГИБДД, сообщает 72.ru.

После очередного отказа она оскорбила водителя, пообещала записать номер машины, чтобы её постоянно тормозили. На просьбы выйти из салона мать ответила отказом и стала вызывать новое такси, опять же не сообщив о ребёнке. В результате женщина вышла только после того, как ей сказали, что в салоне работает камера видеонаблюдения.

Ранее NEWS.ru писал, что двое злоумышленников ограбили пассажира такси в центре Москвы. Угрожая оружием, они заставили мужчину перевести им деньги на банковскую карту через мобильное приложение.