https://static.news.ru/photo/f724afe8-21b1-11ea-8ceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница подмосковного Ногинска оклеветала водителя рейсового автобуса, заявив, что получила травму головы из-за резкого торможения. В этом она призналась при разборе претензии в ГИБДД.

По её словам, причиной стало нежелание стоять в очереди в травмпункт, куда она пришла после падения на улице. Под строгим взглядом инспекторов женщина подписала бумаги о том, что не имеет к водителю никаких претензий.

В объяснительной она написала, что оступилась, упала и ударилась головой по собственной неосторожности на улице, — цитирует АГН «Москва» сообщение пресс-службы Мострансавто.

Там уточнили, что рассматривают всю поступающую информацию о допущенных водителями проступках. При этом, отметили в организации, заведомо ложных сообщений бывает немного.

Несмотря на то, что в данном случае информация о резком торможении не подтвердилась, с водителем всё равно провели внеочередной инструктаж о соблюдении ПДД, правил перевозки и культуре общения с пассажирами.

Ранее, как писал NEWS.ru, в интернете появилось видео из Новосибирска, на котором видно, что водитель рейсового автобуса управляет транспортом при помощи ног. Его руки в это время были на подлокотниках.