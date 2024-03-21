Женщина треть века вынашивала окаменелый плод из-за страха перед врачами В Бразилии 81-летняя женщина умерла после удаления «каменного младенца»

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В Бразилии 81-летняя женщина скончалась после удаления мертвого плода в окаменелой оболочке, который она вынашивала около 30 лет, передает издание The Mirror. Ее родственники пояснили, что женщина очень боялась врачей и медицинского оборудования, поэтому не обращалась за помощью к докторам. При этом она постоянно жаловалась на сильные боли в животе.

Она была пожилой, а мы коренные жители [племени недалеко от границы Бразилии с Парагваем]. Она не любила ходить к врачу и боялась оборудования, используемого для проведения анализов, — рассказала дочь погибшей женщины.

Всего в истории медицины известно примерно 300 подобных случаев. Это состояние называют литопедионом, или «каменным ребенком». Патология развивается, когда у женщины возникает внематочная беременность, при которой плод умирает, но он слишком велик, чтобы вжиться в ее тело. Мертвый плод остается в брюшной полости, образуя кальциевую оболочку и затвердевая.

Ранее в Тольятти 42-летняя женщина вырастила за три года 24-килограммовую опухоль в брюшной полости, поскольку боялась идти к врачам. В больницу она попала, когда потеряла сознание на улице. Медики диагностировали у женщины доброкачественное новообразование и удалили опухоль. В стационаре пациентка провела 12 дней, а позже вернулась к врачам с благодарностью.