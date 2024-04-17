Женщина нашла в книге неприятный подарок от предыдущего владельца Пользователь Reddit нашла в книге прядь волос от предыдущего владельца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пользователь Reddit с ником VeniceVenerini опубликовала на портале фото необычной находки из книги. Речь идет о пряди черных волос, которую предыдущий владелец мог использовать в качестве закладки. В комментариях пользователи предположили, что находка связана с колдовством, поэтому книгу стоит сжечь.

Тот, кто читал эту книгу до меня, использовал волосы в качестве закладки, — отметила девушка.

Автор публикации призналась, что работает врачом, а книгу взяла в одном из кабинетов. По ее словам, это делает находку еще более странной.

Существует традиция, согласно которой первые состриженные волосы ребенка кладут в Библию или словарь, чтобы тот рос образованным и мудрым, — добавил один из комментаторов.

Ранее другой пользователь Reddit с ником XiaoHao2 рассказал, как он запустил дрон в Северную Корею и заснял обстановку на улицах одной из самых закрытых стран мира. Юноша добавил, что живет в приграничном китайском городе, откуда запустить беспилотник не составило проблем. На кадрах запечатлен северокорейский город Синыйджу. Он расположен практически вплотную к Китаю, их разделяет только река Ялуцзян.