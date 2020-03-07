Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Омской области 70-летняя пенсионерка получает ежемесячную выплату в размере 52 533 рублей. Такую информацию предоставила представительница Пенсионного фонда России Наталья Смигасевич.

По данным сотрудницы ведомства, женщина заработала такую сумму исключительно на страховых взносах.

На самом деле пенсионерок в Омской области не половина от общего количества омичей, находящихся на заслуженном отдыхе, а две трети. Если точнее, 397 тысяч из почти 598 тысяч получателей пенсий, — сообщили в ПФР.

При этом средний размер выплат в области составляет 13 813 рублей, информирует РИА Новости.

NEWS.ru писал ранее, что Пенсионный фонд приступил к оформлению маткапитала в новых размерах. Выплаты составят от 466 617 рублей.

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