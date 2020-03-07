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Телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева призналась, что её наследники живут в США, где они пытаются построить свои карьеры.

Старший сын Юрий закончил ординатуру по хирургии и покинул Россию, чтобы стать шеф-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Он женат, воспитывает двоих детей. Поступил и продолжает учиться — будет кардиологом...