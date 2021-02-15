Женщин в России увольняли в 2020 году чаще, чем мужчин

https://static.news.ru/photo/48c1d34a-ee3a-11e9-a1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allie Goulding/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почти на 25% чаще в прошлом году в России работу теряли женщины, чем мужчины. Причём речь идёт как о прерывании трудового договора со стороны работодателя, так и об увольнении по собственному желанию.

Всего в пандемийный год ушли с работы 1,2 миллиона россиянок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее исследование.

Наиболее уязвимыми оказались женщины, работающие в сфере продаж, административной работы и бухгалтерии. Чаще всего, кстати, увольняли работниц в возрасте 18–30 лет.

По данным исследования, такое неравенство объясняется гендерной структурой занятости в целом. То есть девушки просто чаще работают в пострадавших от пандемии отраслях. Именно поэтому волна сокращений по ним ударила сильнее.

В период пандемии компании оптимизировали численность сотрудников в первую очередь за счёт обслуживающего персонала — оргработников, бухгалтеров, пиар-служб, call-центров, а здесь в большей степени заняты женщины, — считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Чаще всего россиянки теряли работу в сфере продаж — там было активно более 300 тысяч резюме. 187 тысяч активных анкет также было на рынке женского административного персонала. На третьем месте были бухгалтеры, специалисты управленческого учета и финансисты (121 тысяча).

15 февраля президент России Владимир Путин поручил подготовить меры по содействию трудоустройства безработных, писал NEWS.ru. Эти меры включают субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан из числа зарегистрированных безработных.