Женщин предупредили об опасности привычки «запивать» стресс Нарколог Курчицкий: женский алкоголизм может развиться на фоне привычки «запивать» стресс

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Женский алкоголизм часто развивается из привычки «запивать» стресс, предупредил нарколог Александр Курчицкий. Он рассказал «МК в Красноярске», что главная проблема заключается в том, что женщины попадают в поле зрения врачей уже в разгар болезни. Он отметил, что избавиться от пагубной привычки гораздо проще на ранних стадиях. Врач объяснил, что зависимость от спиртного часто формируется на фоне нервного напряжения.

Это приводит к большому внутреннему напряжению. А как его быстро и просто снять? Конечно же, с помощью бокала вина или легкого пива. Именно так появляется привычка «запивать» стресс. <...> Начальные симптомы алкоголизма у женщин проходят «мимо» посторонних глаз. Соответственно, в поле зрения доктора, как правило, такие женщины попадают уже в разгар болезни, — пояснил врач.

По словам нарколога, с такой проблемой сталкиваются инфантильные женщины, которым тяжело справляться с жизненными обстоятельствами самостоятельно, или «железные леди», которые привыкли решать все самостоятельно. Именно они чаще других склонны «запивать» стресс.

Курчицкий советует обращать внимание на первичные симптомы. Обратиться к врачу стоит в том случае, если мысли об алкоголе вытесняют другие желания, а для того, чтобы «запить» стресс, требуется все больше алкоголя. Нарколог также отметил, что тревожным сигналом является прием спиртного каждый день.

Поэтому не стоит использовать алкоголь как средство борьбы со скучным или жестоким миром. Но если вы все же попались на удочку зависимости — не отчаивайтесь и не тяните время, — заключил специалист.

Нарколог Олег Стеценко ранее призвал давать алкоголикам возможность опуститься на дно, чтобы у тех проснулось желание что-то изменить в своей жизни. По словам врача, у пьющих людей формируется негативизм к своим помощникам.