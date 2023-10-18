Женщин предостерегли от чрезмерных занятий спортом Репродуктолог Колода предостерегла женщин от чрезмерных занятий спортом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чрезмерные занятия спортом могут вызвать у женщин синдром триады спортсменок, при котором возникают расстройство пищевого поведения, аменорея и остеопороз, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог Юлия Колода. Как пояснила медик, при избыточных тренировках у женщин происходит нарушение менструального цикла вплоть до полного прекращения менструаций, а также снижение жировой ткани и потеря костной.

Это менструальная дисфункция. Снижение жировой ткани, нарушение менструального цикла вплоть до полного прекращения менструаций, и потеря костной массы. Общепринятой особенностью женской атлетической триады является низкий уровень эстрогенов, гормона, который управляет плотностью костной ткани и репродуктивной системой, — рассказала врач.

Если пациентки не могут отказаться от физических нагрузок, то им обычно назначают заместительные препараты с эстрогенами, отметила специалист. По ее словам, дефицит массы тела в будущем может грозить осложнениями во время беременности, включая невынашивание, преэклампсию, анемию и слабость родовой деятельности. В связи с этим Колода советует избегать избыточных нагрузок и поддерживать массу жировой ткани в пределах нормы.

Акушер-гинеколог Анна Марченко ранее рекомендовала при беременности заниматься спортом, чтобы избежать появления тромбозов и отеков. Она уточнила, что перед этим надо проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать оптимальные активности. При этом, по ее словам, беременным стоит избегать упражнений на пресс и поднятия тяжестей, при этом больше гулять пешком и делать легкую разминку.