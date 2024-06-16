Жене становилось хуже: как мужчина ушел в декрет и это разрушило брак

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В России по статистике всего 2% мужчин готовы уйти в декрет и ухаживать за ребенком круглые сутки. Однако не все истории имеют счастливый конец.

31-летний россиянин Сергей рассказал о своем опыте декрета и признался, что это было непросто. Мужчина рассказал, что уход за ребенком не привел ни к чему хорошему.

Изначально у нас все было так, как в обычной, довольно среднестатистической семье. Оля родила Дениса и первые полгода сидела с ним дома. Я ходил на работу. Все как у всех. Только вот я стал замечать, что жене становилось хуже с каждым днем. Потому что ухаживать за ребенком — это тоже работа, причем сложная и физически, и эмоционально, — заявил Сергей.

Ребенок был запланированный, супруги готовились к его рождению. Однако жена Сергея тяжело переживала декрет. Мужчина признался, что было много за то, чтобы он ушел в декрет, ведь супруга все равно зарабатывала больше.

Сергей рассказал, что вышел в декрет спустя полгода и пробыл в нем 3,5 года, пока сын не пошел в садик. Мужчина поделился, что повзрослевший ребенок стал замечать, что его семья немного отличается от других, ведь с ним больше времени проводил папа.

Отец признался, что со временем ему становилось в декрете все хуже и тяжелее эмоционально. Он пояснил, что, кроме ребенка, для него ничего не существовало, а мысли были заняты воспитанием.

Сергей объяснил, что хоть с супругой и было распределение домашних обязанностей, но в какой-то момент его все начало не устраивать. Он хотел пожить для себя, но в какой-то момент началась депрессия.

Мужчине надоела рутина, невозможность договориться с супругой о совместном быте. По его словам, в какой-то момент работали уже оба родителя, но воспитанием занимался только Сергей. Из-за этого они с женой разошлись. Ребенок остался с матерью, передает Woman.ru.

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