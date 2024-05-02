Жене Кирилла Мартынова запросили 10 лет за покушение на дочь

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Обвинение запросило 10 лет лишения свободы для Антонины Мартыновой, супруги журналиста Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Новгородской области Николая Жукова. Мартынова обвиняется в покушении на убийство дочери в 2008 году. В качестве смягчающего обстоятельства указывается, что в момент совершения преступления женщина была слишком молода.

[Прошу] признать Мартынову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ в редакции федерального закона РФ от 21 июля 2004 года, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, — заявил Жуков в ходе заседания суда.

Почти 16 лет Мартынова находилась в бегах после того, как в 2008 году суд присяжных в Новгороде признал ее виновной в покушении на убийство двухлетней дочери, сама же Антонина Мартынова категорически отрицала вину.

По версии следствия, утром 26 февраля 2007 года Мартынова совершила покушение на убийство дочери Алисы, «мешавшей ей своим существованием в устройстве личной жизни». Она якобы сбросила малышку с лестницы на третьем этаже общежития, где проживала ее мать.