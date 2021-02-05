Жена замминистра рассказала следствию о схемах хищения 700 млн рублей

https://static.news.ru/photo/41291cd8-67ba-11eb-8c1f-96000091f725_660.jpg Анатолий Тихонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы принял решение перевести из СИЗО под домашний арест жену замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова Валерию Коваленко, которая вместе с супругом обвиняется в хищении более 700 млн рублей. Изменение меры пресечения связывают с показаниями, которые дала обвиняемая по делу, раскрыв детали преступления.

Следователь обратился 1 февраля с ходатайствами о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для пяти фигурантов дела о крупных хищениях в Министерстве энергетики, пишет «Коммерсант». Ожидалось, что суд рассмотрит их одновременно по системе видео-конференц-связи, но 3 февраля ходатайство в отношении Коваленко было возвращено в СК, вместо него поступило новое — об изменении меры пресечения на домашний арест.

По данным издания, следствие изменило свою позицию после показаний, которые стала давать обвиняемая, рассказав о схемах, использовавшихся при хищении средств и вывода их за границу. Коваленко была доставлена в суд и освобождена под надзор сотрудников ФСИН. Теперь она будет отбывать арест на Патриарших прудах, где расположена её элитная квартира. Остальным фигурантам дела мера пресечения была оставлена без изменения.

О задержании замминистра энергетики Анатолия Тихонова стало известно в сентябре 2020 года. Следствие считает его организатором мошеннической схемы, в результате которой были похищены более 600 млн рублей. Тихонов свою вину не признаёт, потерпевшей стороной по делу проходит РЭА Минэнерго России.

Как сообщал NEWS.ru, в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Следственный комитет объявил в федеральный розыск бывшего руководителя центра ядерной медицины Олега Козина.