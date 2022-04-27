Жена Ярошенко подтвердила обмен супруга на Рида

Константин Ярошенко / Фото РИА Новости

Виктория, супруга российского лётчика Константина Ярошенко, в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что в результате длительных переговоров 27 апреля состоялся обмен американца Тревора Рида на её мужа. Ранее об этом сообщил МИД РФ.

Да, обменяли, — отметила Виктория.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. В сентябре 2011-го американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме «Форт-Дикс» штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года его перевели в учреждение «Данбери» в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.

Студент Рид был арестован в Москве в августе 2019 года. Он учился в столице на курсах русского языка, которые ему подарила девушка. Согласно материалам дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что Рид ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить молодого человека, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД. По пути Рид напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге. Сам американец вину не признал и заявлял, что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Риду предъявили обвинения по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. 30 июля 2020 года Головинский суд признал его виновным и дал девять лет колонии. Рид отбывал наказание в исправительном учреждении в Мордовии.

Как писал NEWS.ru, комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США подготовил резолюцию с призывом освободить Рида.