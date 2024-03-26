Жена убитого «цапками» фермера напомнила о чувстве мести Жена убитого «цапками» фермера Богачева: чувство мести никто не отменял

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Гнев и чувство мести никто не отменял, сказала жена и мать убитых в 2003 году бандой Цапков фермера Валерия Богачева и его сына Романа Ольга Богачева. Так она прокомментировала сообщения о том, что два члена группировки Андрей Быков и Вячеслав Рябцев помилованы за участие в СВО. В то же время, по словам Богачевой, если ей придется встретиться с кем-то из них, женщина не хочет уподобляться преступникам.

Я даже не представляю, как я увижу Быкова, понимаете? Не то что страшно его увидеть, я боюсь за свои поступки. То есть гнев и чувство мести никто не отменял. Не хочется же уподобляться им, — сказала Ольга Богачева.

Она добавила, что не получала официального уведомления о помиловании Андрея Быкова и Вячеслава Рябцева, хотя раньше ее оповещали, даже если «цапки» подавали апелляцию в суд.

Ранее Волгоградский суд приговорил к десяти годам экс-судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову за мошенничество и пособничество при фальсификации доказательств по уголовному делу. До этого она была осуждена за аферу с бывшими землями матери главаря банды Сергея Цапка Надежды Цапок.