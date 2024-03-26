Жена убитого «Цапками» фермера хочет, чтобы им запретили селиться на Кубани

Фото: Иван Журавлев/ITAR-TASS

Андрей Быков, обвиняемый в убийстве 12 человек в станице Кущевской

Члены «банды Цапков» Андрей Быков и Вячеслав Рябцев, которые предположительно получили помилование за участие в СВО, вряд ли искупили свои прошлые преступления, сказала в разговоре с NEWS.ru жена и мать убитых бандой в 2003 году фермера Валерия Богачева и его сына Романа. По ее словам, если это правда, Быкову и Рябцеву надо запретить жить в Краснодарском крае.

Заслужили они, искупили кровью... Я в это не верю. Трусы конченые, им надо запретить селиться вплоть до Краснодарского края, — сказала Ольга Богачева.

Она добавила, что официального уведомления о помиловании членов «банды Цапков» она не получала, хотя раньше ее извещали, даже если члены банды подавали апелляцию. По данным портала 161.ru, Быков и Рябцев, которых суд приговорил к 20 годам заключения, отправились на СВО в составе штурмовых бригад и позже получили помилование. Эту информацию подтверждает и «Коммерсант». Однако официальных подтверждений этой информации нет.

Ранее Волгоградский суд приговорил к десяти годам экс-судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову за мошенничество и пособничество при фальсификации доказательств по уголовному делу. До этого она была осуждена за аферу с бывшими землями матери главаря банды Сергея Цапка Надежды Цапок.