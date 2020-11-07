Жены Колтового не было в самолёте в момент катастрофы

https://static.news.ru/photo/06cef7d0-2127-11eb-8026-fa163e074e61_660.jpg Александр Колтовой Фото: koltovoy/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram сообщила, что супруга её коллеги Александра Колтового жива.

В разбившемся самолёте вместе с Колтовым был другой человек, отметила Кудрявцева.

Саша Колтовой погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется, — написала телеведущая.

Ранее Кудрявцева писала, что шокирована гибелью Колтового. Она призналась, что коллега неоднократно звал её полетать на самолёте над Москвой.

Колтовой и его неизвестный спутник погибли , направляясь в город Рыбинск Ярославской области. Телеведущий сам был за штурвалом, у него имелось свидетельство частного пилота.

После вылета самолёта с подмосковного аэродрома Мячково у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал, однако в результате жёсткой посадки пожар охватил машину полностью.

Самолёт упал в районе Новорязанского шоссе, в поле рядом с посёлком Чкалово городского округа Люберцы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, писал NEWS.ru.

Телеведущий работал на НТВ с 2018 года. Вместе с Юлией Сиверцовой он вёл передачу «ДНК», а в нынешнем телесезоне стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись».