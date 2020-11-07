Жены Колтового не было в самолёте в момент катастрофы

Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram сообщила, что супруга её коллеги Александра Колтового жива.
В разбившемся самолёте вместе с Колтовым был другой человек, отметила Кудрявцева.
Саша Колтовой погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется, — написала телеведущая.
Ранее Кудрявцева писала, что шокирована гибелью Колтового. Она призналась, что коллега неоднократно звал её полетать на самолёте над Москвой.
Колтовой и его неизвестный спутник
После вылета самолёта с подмосковного аэродрома Мячково у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал, однако в результате жёсткой посадки пожар охватил машину полностью.
Самолёт упал в районе Новорязанского шоссе, в поле рядом с посёлком Чкалово городского округа Люберцы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, писал NEWS.ru.
Телеведущий работал на НТВ с 2018 года. Вместе с Юлией Сиверцовой он вёл передачу «ДНК», а в нынешнем телесезоне стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись».