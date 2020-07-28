Жена сына экс-генпрокурора РФ Чайки попросила защиты из-за угроз от мужа

https://static.news.ru/photo/cbce93e2-d0f5-11ea-8cde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Президент Гордон/youtube.com

Жена старшего сына бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки Марина попросила защиты из-за невозможности получить развод от мужа и поступающих в её адрес угроз.

Видео с обращением женщины опубликовано на YouTube юриста Екатерины Гордон, представляющей её интересы.

В обращении Марина Чайка отметила, что после 20 лет брака хочет развестись с мужем Артёмом, но не может этого сделать, так как у неё на руках нет документов.

Не хочу ничего от супруга. Хочу, чтобы мне выдали хотя бы паспорт. У меня его нет уже почти два месяца, — пояснила она.

Кроме того, Чайка сообщила, что в адрес её семьи поступают угрозы и обещания отобрать детей. Женщина призналась, что у неё дома были органы опеки, которые дали понять, что в суде будут защищать мужа.

Она также подчеркнула, что у неё не осталось никаких прав, кроме права на публичную защиту. Жена сына бывшего генпрокурора попросила помощи у СМИ, так как Артём Чайка, по её мнению, «пользуется безграничной властью и оказывает давление на все органы».

Одна из дочерей супругов добавила, что её мать отказалась от всего имущества, чтобы ей дали развод и она смогла жить нормально, без угроз.

Ранее, в 2019 году экс-полузащитник питерского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин отказался отвечать на вопрос журналистов о заявлении, которое в отношении него подала жена Алиса Казьмина. Женщина написала заявления в полицию и ФСБ. В обоих случаях она указала, что супруг Андрей Аршавин угрожает ей физической расправой. Жена спортсмена указала, что он приходил на встречу с ней с мужчинами, у одного из которых было удостоверение УФСБ. От них она также получала угрозы в свой адрес. Пара поженилась в 2016 году, у них родилась дочь. До этого Аршавин девять лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть трое общих детей, писал NEWS.ru.