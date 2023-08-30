Жена Стрелкова заявила, что его посадили в автозак с бойцами ВСУ

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Игорь Стрелков

Супруга бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская написала в Telegram, что ее мужа возили из СИЗО «Лефортово» в суд в автозаке вместе с гражданами Украины, обвиняемыми в военных преступлениях в Мариуполе. Она назвала произошедшее преступной халатностью.

Адвокат сообщил, что в процессе доставки Игоря из Лефортово в суд, он ехал в автозаке с гражданами Украины, обвиняемыми в военных преступлениях в Мариуполе. Считаю, что такого рода практика представляет потенциальную угрозу моему мужу. Расцениваю это как преступную халатность руководителей конвойной службы, — написала жена Стрелкова.

Экс-главе Минобороны ДНР ранее предъявили обвинение по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ в связи с призывами к экстремизму через интернет. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

О задержании Стрелкова стало известно утром 21 июля. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте экс-главы Минобороны ДНР до 18 сентября. По словам адвоката, Стрелков отказался признать вину в суде.

29 августа Мосгорсуд признал его арест законным. Апелляция адвокатов Стрелкоа по делу об обвинении в публичных призывах к экстремизму была отклонена.

Регинская ранее сказала, что семилетняя дочь Стрелкова думает, что ее отец находится в командировке и скоро вернется. По ее словам, ребенок периодически задает вопросы о том, где ее отец.