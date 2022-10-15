Жена Стрелкова высказалась о его «пропаже» Жена Стрелкова Регинская выложила фото супруга в военной форме

Фото: vk.com/mira.reginskaya

Игорь Стрелков и Мирослава Регинская

Жена экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская косвенно подтвердила, что супруг отправился на фронт. В своих социальных сетях она выложила фотографию, где обнимает мужа, стоящего в военной полевой форме без нашивок.

На вопросы «Где Игорь Иванович?», «Все ли у него хорошо?», «Куда пропал?» и т. д. отвечаю — все хорошо! Скоро выйдет на связь, — написала Регинская.

Ранее военный корреспондент и писатель Владлен Татарский писал, что Стрелков перестал вести свой Telegram-канал, потому что добился отправки в зону проведения военной операции. Журналист рассказал, что до него «дошли слухи», будто экс-министр обороны ДНР вступил в один из формирующихся добровольческих батальонов, где займет должность «начальника штаба или замкомандира батальона».

Он этого хотел. Надеюсь, вскоре появится достоверная информация, где он и что он, — написал Татарский.

В августе сообщалось, что Стрелков был задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем. По неподтвержденной информации, он пытался попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах. Позднее сам Стрелков опроверг информацию о своем задержании.