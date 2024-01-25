Жена осужденного Стрелкова рассказала, когда последний раз виделась с мужем Жена Стрелкова заявила, что следствие полгода отказывает ей во встрече с мужем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирослава Регинская

Жена осужденного на четыре года колонии за призывы к экстремизму экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что следственные органы и суд полгода отказывали ей во встрече с мужем. В беседе с журналистами, где находился корреспондент NEWS.ru, она рассказала, что у нее была маленькая надежда на оправдательный приговор. Регинская назвала обвинения в отношении Стрелкова абсурдными и положительно ответила на вопрос, считает ли супруга политзаключенным.

Она выразила надежду, что в ближайшее время ей дадут возможность встретиться с мужем. Регинская подчеркнула, что намерена обжаловать приговор суда.

Обвинения абсолютно абсурдны. Мой муж — герой «русской весны», патриот своей страны. <...> На протяжении полугода следствие не давало разрешения на свидание с мужем, никак это не объясняло. И суд также отказывал в свидании с мужем, — сказала супруга Стрелкова.

Бывший сотрудник ФСБ, в 2014-м заявлявший о своей ответственности за боевые действия в Донбассе, был задержан в июле 2023 года из-за призывов к экстремизму. Он публиковал в мессенджере Telegram посты о возможной сдаче Крыма и невыплатах довольствия российским военным. Свою вину блогер не признал. Адвокат экс-министра обороны ДНР Александр Молохов ранее заявил, что сторона обвинения запрашивала для его клиента четыре года и 11 месяцев лишения свободы.

Приговор Стрелкову вынес Московский городской суд 25 января. Блогера признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому судья зачитал лишь резолютивную часть приговора.