Жена Стрелкова опровергла сообщения, что ее мужа этапируют в «Красную утку»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Информация о том, что бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) этапируют в колонию «Красная утка» в Нижнем Тагиле, не более чем догадки родственников и адвокатов, сообщила NEWS.ru его супруга Мирослава Регинская. По ее словам, пока муж не пройдет этап, никаких сведений о его местонахождении и состоянии нет ни у нее, ни у защитников.

У меня, к сожалению, нет информации. И о колонии «Красная утка» — это пока только наши догадки. Его этапировали только вчера. Поэтому пока информации у нас нет и не будет. Пока он не пройдет этап. Почему меня как супругу не ставят в известность, это большой вопрос. У меня нет ответа, — сказала Регинская.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Стрелкова, предварительно, этапировали в ИК-13 «Красная утка». Эта колония в Нижнем Тагиле, по сведениям журналистов, предназначена для экс-работников правоохранительных и административных органов. Как уточнили авторы публикации, в последнее время супруге и родственникам не давали возможности увидеться со Стрелковым.

В январе суд приговорил Стрелкова к четырем годам заключения за экстремизм. Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в его Telegram-канале, в частности сообщения об обеспечении военнослужащих Народной милиции ДНР деньгами.