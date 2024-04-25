Жена Стерлигова раскрыла, чем занимаются их дети и как относятся к отцу Жена Стерлигова Алена: все дети очень любят отца и благодарны ему за все

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Герман Стерлигов

Все пятеро детей бизнесмена Германа Стерлигова «очень любят отца и благодарны ему за все», заявила NEWS.ru супруга предпринимателя Алена Стерлигова. Она подчеркнула, что Сергий и Михей продолжают строить слободу, Пелагея воспитывает пятерых детей, Арсений служит в зоне СВО, Пантелеймон занимается гуманитарной помощью в интересах СВО.

У нас развода, как такового, не было. Разошлись по религиозным вопросам. Сергий с Михеем строят слободу, как и положено. Пелагея занимается детьми — пятый родился. Возглавляет проект на ВДНХ, который Кириенко сделал. Пантелеимон активно занимается благотворительной, гуманитарной помощью, волонтерством, создал батальон гуманитарной помощи, только вернулся из Артемовска. Арсений служит два года в зоне СВО, — добавила Алена Стерлигова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что предприниматель Герман Стерлигов заявил о разводе с супругой Аленой. По данным канала, бизнесмен также намерен лишить наследства двух сыновей и дочь. Как пишет Mash, еще двух наследников Стерлигов назначил главными в родовой «Слободе» в Подмосковье.

Позже Герман Стерлигова опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, где назвал Алену Стерлигову, дочь Пелагею и сыновей Арсения и Пантелеимона еретиками. Бизнесмен отметил, что оба сына «лишены наследства».