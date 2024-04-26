Жена Стерлигова объяснила слова бизнесмена о лишении детей наследства Жена Стерлигова заявила, что ее конфликт с бизнесменом случился из-за религии

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Герман Стерлигов

Конфликт Алены и Германа Стерлиговых возник из-за религии, рассказала «Газете.Ru» жена предпринимателя. В ходе этой конфронтации бизнесмен объявил, что лишает детей наследства.

Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики, — заявила Стерлигова.

Она назвала супруга увлекающимся человеком, добавив, что «как обычно — горе от ума». Стерлигова отметила, что до сих пор состоит в формальном браке с бизнесмена, несмотря на то, что он назвал ее еретичкой и пущеницей (разведенной женщиной. — NEWS.ru).

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что предприниматель Герман Стерлигов заявил о разводе с супругой Аленой. По данным канала, бизнесмен также намерен лишить наследства двух сыновей и дочь.

Ранее Алена Стерлигова рассказала NEWS.ru, что ее муж не мог лишить детей наследства, так как у семьи есть только слобода, а она неделима. По ее словам, Стерлигов не признает никаких документов. Она подчеркнула, что к соответствующему посту Стерлигова в соцсетях не стоит относиться серьезно. Супруга бизнесмена добавила, что двое «лишенцев» — Арсений и Пантелеимон — покинули слободу по собственному желанию.