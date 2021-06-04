Жена случайно застрелившего нарушителя сотрудника ДПС обратилась к Путину

https://static.news.ru/photo/5361db4a-c509-11eb-a238-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена сотрудника ДПС, случайно выстрелившего в нарушителя при задержании под Новосибирском, Наталья Гусева попросила о помощи президента РФ Владимира Путина, а также глав ФСБ Александра Бортникова и Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом пишет «Ридус».

Женщина рассказала, что в адрес её семьи и супруга регулярно поступают различные угрозы. Гусева также отметила, что на следствие пытаются давить, и призвала пресечь это.

[Прошу], чтобы защитили нас и моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также не допустили оказания давления на следствие, — сказала женщина.

Адвокат полицейского Юрий Голубицкий подтвердил факты запугиваний, сославшись на слова своего подзащитного, однако уточнил, что лично в его адрес никаких угроз в связи с делом не поступало.

Вечером 28 мая в Мошковском районе экипаж ДПС преследовал автомобиль, водитель которого не реагировал на требования об остановке. Позже, в процессе задержания, один из друзей молодого человека оказал сопротивление. Во время потасовки полицейский выстрелил ему в голову. Молодой человек скончался в больнице.

Ранее жители Новосибирска создали на сайте Change.org петицию в защиту инспектора ДПС Александра Гусева, который застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева при задержании. Они потребовали освободить полицейского из-под стражи.