Жена российского генерала показала «зубы дракона» на кладбище ЧВК «Вагнер» Жена генерала ВС РФ Колотовкина посетила кладбище ЧВК «Вагнер» под Самарой

Фото: t.me/geroi_samara

Супруга российского генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина приехала на кладбище в Самарской области, где похоронены погибшие в ходе спецоперации бойцы ЧВК «Вагнер». На опубликованных ею кадрах, в частности, показаны монументы в виде черных пирамид, так называемые «зубы дракона».

Заехали к ребятам. Спят, укрывшись снегом, — написала Екатерина Колотовкина.

На фотографии также изображен памятник в память о бойцах. К монументу приставлены снимки связанного с ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина, которые трагически погибли во время крушения самолета в августе 2023 года.

Военный корреспондент Алексей Живов ранее заявил, что уникальность вагнеровцев заключается в железной дисциплине и изобилии военных тактик. По его словам, благодаря этому штурмовая пехота бойцов была лучшей в мире и добивалась серьезных результатов в боевых действиях.

Журналист считает, что подобной эффективной системы управления пока нет в регулярной армии. Он также напомнил, что бойцы ЧВК «Вагнер» в настоящее время постепенно переходят в воинские подразделения ВС РФ, где к ним относятся с большим уважением.