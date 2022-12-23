Жена Рогозина опровергла сообщения о своей контузии после обстрела в ДНР

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Ленинском районе Донецка

Жена бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна в своем Telegram-канале опровергла сообщения, что у нее тяжелая контузия после попадания под обстрел вместе с мужем. ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке в ночь на 22 декабря, были ранены несколько человек.

У меня нет тяжелой контузии, слава богу, — написала женщина.

О травме Рогозиной ранее сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Он также отметил, что ранения, которые получил ее муж, оказались серьезнее, чем предполагалось.

Помощник бывшего главы Роскосмоса заявил, что в Донецке и Ростове-на-Дону врачи не решились проводить операцию его раненому начальнику из-за ее сложности. По его словам, Рогозина перевезут в Москву.

В ночь на 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. Он был ранен в спину, осколок прошел в опасной близости от позвоночника.