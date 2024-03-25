Жена погибшего в «Крокусе» россиянина рассказала, как расстреляли ее мужа Жена погибшего в «Крокусе» россиянина: они стреляли в упор и ранили его в сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Сергиева Посада, которая потеряла мужа во время теракта в «Крокус Сити Холле», рассказала о его гибели. В интервью Msk1.ru она отметила, что супруга расстреляли у нее на глазах. Террористы попали ему прямо в сердце, и шансов выжить у мужчины не было, рассказала женщина.

Мы сели на свои места и вдруг услышали звуки, похожие на стрельбу. Потом парень с девушкой вскочили, говорят: «Стреляют!». Соседи рядом с нами побежали, а муж сказал: «Ребят, успокойтесь, это, скорее всего, какая-то ерунда, сейчас все разберутся», — рассказывает она.

По ее словам, муж подумал, что это какое-то преддверие к концерту. Однако спустя несколько секунд в зал ворвались террористы и начали стрелять.

Супруг женщины пригнулся на открытом пространстве и почти мгновенно был ранен. Россиянка добавила, что после ранения мужа она услышала хрип в его голосе. Будучи медиком, она поняла, что он получил несовместимое с жизнью ранение.

Атака на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Несколько вооруженных людей в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать посетителей концертного зала.

После этого они подожгли помещение и скрылись на автомобиле. Подозреваемых задержали в Брянской области. Согласно информации Telegram-канала Baza, жертвами трагедии в Подмосковье стали 144 человека, 97 пострадавших находятся в больницах.