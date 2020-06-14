Жена погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала, кто будет потерпевшим по делу

https://static.news.ru/photo/35501856-ae58-11ea-a9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Официальная супруга Сергея Захарова, который погиб в аварии, которую устроил актёр Михаил Ефремов в центре столицы, назвала единственного потерпевшего, который будет представлять сторону её супруга в суде. Об этом Маргарита сама рассказала журналистам.

В ответ на вопрос, проходит ли она по делу в качестве потерпевшей стороны, женщина ответила, что представлять погибшего Сергея будет его родной брат.

Когда её попытались переспросить, почему именно он является потерпевшим, если у Сергея есть жена и дети. В ответ на это женщина снова повторила первый ответ.

Много очень вопросов. Скорее всего, да, брат погибшего будет единственным потерпевшим, — сказала она «Московскому комсомольцу».

После этого Маргариту спросили, готова ли она принять извинения Ефремова, но женщина заявила, что не хочет ни с кем говорить на эту тему.

В субботу Ефремов записал видео, в котором попытался извиниться перед семьёй погибшего. Артист говорит, что не знает, как дальше жить, а ролик — это не попытка откупиться, а попытка искупить. Он также подчеркнул, что знает о мнении многих о том, что попробует «отмазаться». Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария также обратилась к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Она призналась, что ей нелегко найти какие-то слова в качестве соболезнования.

Как сообщал NEWS.ru, ранее сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний посетил квартиру актёра, находящегося под домашним арестом.