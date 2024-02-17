«Вражеские голоса»: жена Панкратова-Черного о проблемах с легкими актера Жена Панкратова-Черного опровергла сообщения о проблемах с легкими у актера

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Александр Панкратов-Черный

Жена актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что у него после перелома ребра возникли проблемы с легкими, пишет MK.RU. По ее словам, эти данные исходят от «вражеских голосов». Монахова добавила, что артист готовится к гастролям.

Это вражеские голоса. Ничего подобного, — сказала супруга Панкратова-Черного.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что у Александра Панкратова-Черного из-за переломов ребер усугубились проблемы с легкими. По данным канала, из-за сильной одышки артист не может находиться в состоянии лежа, а его кожа синеет даже при легких нагрузках.

Канал писал, что по результатам КТ у актера также выявили доброкачественную опухоль печени, но для уточнения картины потребуется дополнительная МРТ. Кроме того, по информации канала, у артиста зафиксировали признаки хронического холецистита (воспаление желчного пузыря).

До этого стало известно, что российский актер и музыкант Михаил Боярский находится в больнице в Санкт-Петербурге. В Сети появились кадры, как артист с сумками проходит через турникеты медучреждения. Как позднее пояснили в театре имени Ленсовета, Боярскому назначили плановое обследование. В учреждении подчеркнули, что все спектакли, в которых задействован артист, состоятся в назначенные дни. Актер должен вернуться на сцену 20 февраля.