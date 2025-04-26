Жена отбывающего пожизненное главаря ОПГ требует его перевода ближе к дому РИА Новости: жена лидера ОПГ «Хади Такташ» требует его перевода в другую колонию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруга лидера организованной преступной группировки «Хади Такташ» Радика Галиакберова по кличке Раджа, приговоренного к пожизненному сроку в 2002 году, потребовала перевести его в другую колонию, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Она хочет, чтобы ее муж находился поближе к дому. В настоящее время Галиакберов отбывает наказание в колонии № 18 «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Согласно публикации, женщина пожаловалась, что ради свидания с мужем ей приходится преодолевать расстояние в 3,5 тысячи километров. Она призналась, что не имеет ни средств, ни здоровья на такую долгую поездку. Заявительница потребовала перевести Галиакберова в мордовскую колонию № 1 «Сосновка».

Сперва супруга лидера ОПГ обратилась во ФСИН, указав на нехватку финансовых средств и на проблемы со здоровьем, но получила отказ. После этого она направила судебный иск и снова получила отказ в удовлетворении требования. Жена Галиакберова дважды оспорила решения суда.

Ранее Челябинский областной суд ужесточил приговор мигранту из Таджикистана Назарали Сайакбарову, осужденному за изнасилование 16-летней дочери участника спецоперации в Магнитогорске. Вместо первоначальных восьми лет колонии строгого режима апелляционная инстанция увеличила срок до девяти лет.