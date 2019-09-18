https://static.news.ru/photo/5b8ff9ba-da31-11e9-8994-fa163e074e61_660.jpg Катерина Кейру Фото: instagram.com/novoseltseva_katerina

Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.

Он — худший из всех футболистов, которые есть. Ни один из них, какая ни была бы ситуация, не отказывается от своих детей, не бросает их, — цитирует её Sport24.

Новосельцева считает его мошенником. Он ушёл от жены, когда она была беременна, переписал совместно нажитое в браке имущество на других людей и сейчас намеренно затягивает бракоразводный процесс.

Как писал News.ru, беременная супруга Ивана Новосельцева пожаловалась, что муж внезапно вывез все вещи из их совместной квартиры, а саму жилплощадь в тайне от неё переписал на свою мать. Она также отметила, что Новосельцев забрал даже одну из двух мягких игрушек — Микки Мауса, а также на холодильнике не оказалось магнитов, привезённых из путешествий. Кейру также призналась, что по просьбе Новосельцева сделала на него генеральную доверенность на управление их общей недвижимостью. Однако сейчас выяснилось, что недвижимость ей больше не принадлежит.