Жена Навального вышла на акцию в его поддержку

https://static.news.ru/photo/76d4b208-a2c9-11eb-8555-96000091f725_660.jpg Юлия и Алексей Навальные Фото: yulia_navalnaya/instagram.com

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия приняла участие в акции в поддержку её мужа, которая проходит в Москве.

Кроме того, на мероприятии присутствует брат оппозиционера Олег Навальный, передаёт РИА Новости.

По данным издания «Проект», Юлия Навальная вышла у здания Телеграфа на Тверской улице. Её активно приветствовала толпа протестующих.

Также на мероприятие вышла мама оппозиционера Людмила Навальная, рассказал глава сети региональных штабов Навального в прямом эфире на YouTube.

Протесты в поддержку Навального проходят по всей России 21 апреля. Акции не получили одобрения властей. Акция в столице началась в 19:00 в центре города, на ней сразу после начала задержали несколько человек. Всего в столице увели 18 человек.

Весь день сотрудники правоохранительных органов активно задерживали людей в связи с мероприятиями. По всей стране за весь день задержали 413 человек.

Ранее в Москве силовики задержали бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова, которого подозревают в организации мероприятия, а также члена Российской академии наук Ефима Хазанова.

Накануне адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что оппозиционер находится в одиночной камере туберкулёзной больницы. По его словам, медикам лечебного учреждения удалось поставить капельницу пациенту только с четвёртого раза.

Кроме того, адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболели спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей.