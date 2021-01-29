Жена Навального присоединилась к протестам в Москве

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Юлия Навальная, жена политика Алексея Навального, присоединилась к акции, организованной в поддержку её мужа.

Супруга политика вышла на улицу в столичном районе Сокольники, где находится СИЗО «Матросская тишина», в котором находится арестованный Навальный.

В Сокольниках сегодня классно! — написала она в Instagram.

Через некоторое время после этого её задержали силовики. Сейчас в Сокольники направляется большая часть участников акции.

Во многих городах России продолжается акция в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры против активистов. Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

По всей России силовики задержали как минимум 1502 человека. Наибольшее число задержанных в Москве, где за два часа с начала акции увели 307 человек. На втором месте по этому показателю Красноярск (147 задержанных), на третьем — Владивосток (117). Санкт-Петербург оказался только на пятом месте (97), однако в северной столице, в отличие от Владивостока, мероприятие началось совсем недавно.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.