Жена Михайлова объяснила «побег» актера из больницы ради кинофестиваля Жена Михайлова сообщила, что актера выписали из больницы

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Оксана и Александр Михайловы

Александра Михайлова выписали из больницы, сообщила его супруга Оксана в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Она поблагодарила врачей в Чите за оказанную помощь и уточнила, что супругу предписали больше отдыха. Однако, добавила она, Михайлова невозможно заставить расслабиться. У него очень напряженный график, отметила женщина.

Они прописали больше отдыхать. Но с этим сложно, невозможно заставить, у Александра Яковлевича очень напряженный график, и заставить его работать меньше не представляется возможным, — рассказала супруга актера.

Ранее сообщалось, что Михайлов, который был госпитализирован с воспалением легких и температурой, сбежал из больницы на время открытия 11-го Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Актер появился на ковровой дорожке мероприятия.

Председатель оргкомитета Забайкальского международного кинофестиваля Виктор Шкулев заявил, что 29 мая состояние здоровья народного артиста было «совсем неважнецкое», однако на следующий день температура спала и Михайлов планировал покинуть больницу. Со слов главы оргкомитета, Михайлов в шутку утверждал, что готов в одних трусах покинуть здание больницы через балкон.