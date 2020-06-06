Жена мэра Глазова попросила горожан больше не обращаться к ней за помощью

https://static.news.ru/photo/ccd1e2ea-a7eb-11ea-a4d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруга главы города Глазова в Удмуртии Сергея Коновалова пожаловалась на огромное число просителей помощи, которые в буквальном смысле атакуют её в социальных сетях. Алла Коновалова заявила, что ей надоело, что её постоянно рассматривают как способ поправить своё материальное состояние.

В своей публикации в соцсети «ВКонтакте» первая леди города заявила , что ей всё время пишут неизвестные, которые не только просят, но зачастую безапелляционно требуют помочь каким-то «людям, мероприятиям, приютам и событиям».

Кроме того, отметила она, её постоянно просят оказать воздействие на супруга — «пусть он приедет, пусть он сделает, пусть он споёт, а ещё лучше — спляшет».

Уважаемые люди, я НЕ оказываю влияние и не заставляю супруга что-то делать. Я просто — жена. Причём давно. Я варю борщ и рожаю ему сыновей. Как все жёны. Ещё работаю. Но вам же всё это неинтересно, — отрезала Коновалова.

Как отмечает издание «Город Глазов», часть подписчиков женщину поддержали. Одни написали, что «бесконечный поток попрошаек уже надоел». Другие подчеркнули, что «в этой жизни никто никому не должен и не обязан».

Однако некоторые заступились за «просителей», указав на то, что люди обращаются к жене мэра с учётом её социального статуса. Такое восприятие людей назвали нормальным и естественным, особенно — с учётом имиджа, сформированного благодаря социальным сетям.

Тактично сформулированная просьба о помощи не должна оставить сердце без отклика, заметили пользователи.

На момент публикации этой новости Алла Коновалова предпочла защитить настройками приватности свою страницу во «ВКонтакте», поэтому публикация широкому кругу лиц недоступна.

Ранее православная служба помощи «Милосердие» объявила о сборе средств на продуктовые наборы и предметы первой необходимости для нуждающихся. Как писал NEWS.ru, с начала пандемии коронавируса количество обращений за помощью увеличилось в разы. В основном о ней просят многодетные семьи, где родители потеряли работу, а также одинокие матери с детьми, пожилые люди и инвалиды.