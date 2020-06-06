Жена мэра Глазова попросила горожан больше не обращаться к ней за помощью

Супруга главы города Глазова в Удмуртии Сергея Коновалова пожаловалась на огромное число просителей помощи, которые в буквальном смысле атакуют её в социальных сетях. Алла Коновалова заявила, что ей надоело, что её постоянно рассматривают как способ поправить своё материальное состояние.
В своей публикации в соцсети «ВКонтакте» первая леди города
Кроме того, отметила она, её постоянно просят оказать воздействие на супруга — «пусть он приедет, пусть он сделает, пусть он споёт, а ещё лучше — спляшет».
Уважаемые люди, я НЕ оказываю влияние и не заставляю супруга что-то делать. Я просто — жена. Причём давно. Я варю борщ и рожаю ему сыновей. Как все жёны. Ещё работаю. Но вам же всё это неинтересно, — отрезала Коновалова.
Как
Однако некоторые заступились за «просителей», указав на то, что люди обращаются к жене мэра с учётом её социального статуса. Такое восприятие людей назвали нормальным и естественным, особенно — с учётом имиджа, сформированного благодаря социальным сетям.
Тактично сформулированная просьба о помощи не должна оставить сердце без отклика, заметили пользователи.
На момент публикации этой новости Алла Коновалова предпочла
Ранее православная служба помощи «Милосердие» объявила о сборе средств на продуктовые наборы и предметы первой необходимости для нуждающихся. Как писал NEWS.ru, с начала пандемии коронавируса количество обращений за помощью увеличилось в разы. В основном о ней просят многодетные семьи, где родители потеряли работу, а также одинокие матери с детьми, пожилые люди и инвалиды.
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