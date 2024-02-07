Жена Маслякова рассказала, как принималось решение о передаче КВН сыну Светлана Маслякова: решение о передаче КВН сыну было принято давно

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Александр Масляков — младший

Решение о передаче телевизионного творческого объединения «АМИК» в полное владение Александру Маслякову — младшему было принято уже давно, заявила его мать Светлана Маслякова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, компания была передана в силу возраста сына Александра Маслякова — старшего, создавшего творческое объединение «АМИК» еще в 1990 году.

Да, ему передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович — молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает. Естественно, все это все равно перешло бы к нему, — рассказала Маслякова.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Масляков-младший стал единственным владельцем компании «АМИК». Ранее ему принадлежала лишь половина компании, а его отцу, основавшему телеигру «КВН», принадлежала четверть творческого объединения. Оставшейся частью компании владела Светлана Маслякова.

Бывший участник КВН Филипп Воронин ранее заявил о нечестности телеигры. По его словам, жюри могло специально не присуждать победу отдельным командам, чтобы их участники перешли в другие проекты. При этом комик подчеркнул, что зрительская реакция на шутки всегда была честной.