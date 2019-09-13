https://static.news.ru/photo/44f2c96a-d565-11e9-858c-fa163e074e61_660.jpg Алана Мамаева Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Директора школы, где ученика затравили за необычную причёску, необходимо уволить, считает Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева.

А его причёска как-то оскорбляет директора школы или школу? Это как-то влияет на остальных учеников? Или это влияет на обучение? — возмутилась она.

По её словам, необычная стрижка не является поводом для того, чтобы выгонять ребёнка из школы, поэтому директора учебного учреждения, которое допускает подобное отношение к детям, нужно уволить.

Что я могу сказать, директор школы — полная идиотка и ей надо лечиться, если её так задевает причёска, — подчеркнула Мамаева.

Она добавила, что полностью поддерживает школьника, отметив, что дети не роботы, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин поддержал мальчика, которого руководство сибирской школы заставляло перейти на домашнее обучение из-за причёски своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича.

Ученик четвёртого класса школы № 4 в Сосновоборске пришёл в учебное заведение со стрижкой своего кумира — шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Учитель и директор школы сделали ему замечание и вызвали родителей, которым предложили либо сменить причёску, либо забрать его из школы на домашнее обучение.