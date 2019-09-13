Алана Мамаева Алана Мамаева Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Директора школы, где ученика затравили за необычную причёску, необходимо уволить, считает Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева.

А его причёска как-то оскорбляет директора школы или школу? Это как-то влияет на остальных учеников? Или это влияет на обучение? — возмутилась она.

По её словам, необычная стрижка не является поводом для того, чтобы выгонять ребёнка из школы, поэтому директора учебного учреждения, которое допускает подобное отношение к детям, нужно уволить.

Что я могу сказать, директор школы — полная идиотка и ей надо лечиться, если её так задевает причёска, — подчеркнула Мамаева.

Она добавила, что полностью поддерживает школьника, отметив, что дети не роботы, передаёт телеканал «360».

Ранее News.ru писал, что главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин поддержал мальчика, которого руководство сибирской школы заставляло перейти на домашнее обучение из-за причёски своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича.

Ученик четвёртого класса школы № 4 в Сосновоборске пришёл в учебное заведение со стрижкой своего кумира — шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Учитель и директор школы сделали ему замечание и вызвали родителей, которым предложили либо сменить причёску, либо забрать его из школы на домашнее обучение.

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