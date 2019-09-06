Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что освобождение мужа по УДО — лучший подарок к её дню рождения.
Об этом она написала в своём Instagram. Она отметила, что свой день рождения — 17 сентября — футболист встретит на пути домой.
У меня завтра (7 сентября. — News.ru) день рождения, и это лучший подарок для меня! — заявила она.
6 сентября братья Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев были освобождены. Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел прошения об их УДО.
Ранее News.ru писал о том, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев изготовил в московском СИЗО «Бутырка» иконостас и подарил его изолятору.