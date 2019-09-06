https://static.news.ru/photo/fb19af40-d0a3-11e9-841b-fa163e074e61_660.jpg Алана Мамаева Фото: alana_mamaeva/instagram.com

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что освобождение мужа по УДО — лучший подарок к её дню рождения.

Об этом она написала в своём Instagram. Она отметила, что свой день рождения — 17 сентября — футболист встретит на пути домой.

У меня завтра (7 сентября. — News.ru) день рождения, и это лучший подарок для меня! — заявила она.

6 сентября братья Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев были освобождены. Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел прошения об их УДО.

Ранее News.ru писал о том, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев изготовил в московском СИЗО «Бутырка» иконостас и подарил его изолятору.