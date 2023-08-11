Жена Маликова раскрыла детали иска против компании их дочери Елена Маликова: ИП из Калуги не выполнил обязательств и получит ответный иск

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Елена Маликова

Индивидуальный предприниматель из Калуги Эрмек Ж., подавший в суд на компанию Стефании Маликовой — дочери певца Дмитрия Маликова, не выполнил обязательства перед фирмой Стефании и может получить ответный иск с требованием вернуть предоплату, рассказала NEWS.ru ее мать Елена Маликова. Собеседница отметила, что производство Стефании действительно обратилось к стороннему ИП и отправило ему ткань и аванс.

Иногда нужный объем заказов собственное производство не успевает выполнять. Это обычная практика — обращаться к сторонним производителям. Они попробовали поработать с ИП-эшником из Калуги. Эрмек какой-то там. Они отдали ему предоплату, отправили ткань. В результате не получили ни предоплаты назад, ни изделий, — отметила Маликова.

По ее словам, она уже связалась с юристом, который отметил, что данный предприниматель «не пошил и не передал заказчику ни одной заказанной вещи».

Учитывая темное прошлое Эрмека — судимость, — юрист занимался этим, узнал, думается, что он и не собирался выполнять свои обязательства. Это мне юрист написал. В настоящее время ему (ИП из Калуги. — NEWS.ru) направлена от компании моей дочери досудебная претензия <...>, в ближайшее время документы о взыскании с него аванса направят в суд, — объяснила Маликова.

Она отметила, что компания Стефании работает 3,5 года, официально зарегистрирована и платит налоги.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что на дочь певца Дмитрия Маликова Стефанию подали в суд. По информации канала, ее обвинили в невыплате 136 тысяч рублей производству по пошиву одежды.

Mash предположил, что весной 2022 года девушка открыла свою компанию одежды «Дрессбайстеша», пошив коллекции был поручен индивидуальному предпринимателю. По данным канала, бизнес оказался убыточным, несмотря на прибыль в размере 10 млн рублей.

Telegram-канал сообщил, что предприниматель, к которому обратилась Стефания, обвинил девушку в том, что она не доплатила 136 тысяч рублей, и подал в суд. По данным Mash, истец 10 лет назад отбывал наказание за хранение 10 килограммов гашиша.