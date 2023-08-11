Жена Маликова опровергла информацию об убытках компании дочери Елена Маликова: у компании Стефании нет долгов, бизнес приносит прибыль

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Маликова

Компания Стефании Маликовой — дочери певца Дмитрия Маликова — не имеет никаких долгов, приносит прибыль и успешно работает на протяжении более трех лет, рассказала NEWS.ru ее мать и супруга артиста Елена Маликова. Так она прокомментировала публикацию Telegram-канала Mash про убытки фирмы.

Какие убытки? Во-первых, она (фирма Стефании. — NEWS.ru) работает 3,5 года, бизнес идет успешно, никаких убытков нет. Есть магазин, есть интерес покупательский, мы за нее просто рады. Какие убытки? Кредитов нет и никогда не брала. Что пишут эти люди? Я не знаю, кто это постарался, может быть, этот человек, который не хочет отдавать аванс... Нужно проверять информацию, чтобы не очернять людей на ровном месте, — подчеркнула Маликова.

Mash сообщил, что весной 2022 года Стефания Маликова открыла компанию одежды «Дрессбайстеша». Пошив коллекции был поручен индивидуальному предпринимателю. По данным канала, бизнес оказался убыточным, несмотря на прибыль в размере 10 млн рублей.

По информации Mash, на Стефанию Маликову подали в суд. Канал отметил, что ее обвинили в невыплате 136 тысяч рублей производству по пошиву одежды. По данным канала, истец 10 лет назад отбывал наказание за хранение 10 килограммов гашиша.

Ранее Елена Маликова заявила NEWS.ru, что индивидуальный предприниматель из Калуги Эрмек Ж., подавший в суд на компанию Стефании Маликовой, не выполнил обязательства перед фирмой и может получить ответный иск с требованием вернуть предоплату. Собеседница отметила, что производство Стефании обратилось к стороннему ИП, отправило ему ткань, а также аванс.