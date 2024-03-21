Жена Макрона, Пугачева в США, срок для Кологривого: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Брижит Макрон, Алла Пугачева, Никита Кологривый

Американская журналистка Кэндис Оуэнс нашла сходства в фото жены Эммануэля Макрона и детского портрета брата первой леди Франции, Алла Пугачева не будет выступать на концертах Кристины Орбакайте в США из-за тяжести перелетов, прокуратура затребует более жесткого наказания для укусившего официантку актера Никиты Кологривого, 37 человек отравились роллами в новосибирском ресторане — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как американская журналистка попыталась доказать, что жена Макрона была мужчиной?

Американская журналистка Кэндис Оуэнс утверждает, что жена французского президента Брижит Макрон на самом деле была мужчиной по имени Жан-Мишель Троньё. Подобные слухи впервые распространились в 2021 году. Журналисты Ксавье Пуссар и Наташа Рэй высказали версию, что настоящая Брижит Троньё умерла, и ее брат Жан-Мишель присвоил ее личность еще в 1960-х годах.

Когда Брижит встретилась с Эммануэлем Макроном, она была замужем за банкиром Андре-Луи Озьером, в этом браке родилось трое детей — Тифани, Лоранс и Себастьян. Однако существует версия, согласно которой Озьер является вымышленной фигурой — после 32 лет брака не сохранилось практически никакой информации о нем. А осенью 2020 года СМИ сообщили, что бывший муж Брижит якобы скончался и был тайно похоронен.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Брижит Макрон и Эммануэль Макрон

Как рассказала Виржини Ленар, режиссер биографического фильма «Брижит Макрон. Французский роман», в 2017 году она запросила у Елисейского дворца материалы о прошлом первой леди.

«Никогда в жизни я не встречала таких сложностей. Мне нужны были фото Брижит в молодости, с маленькими детьми... Увы, я ничего не получила. Все, что связано с ее прежней жизнью — в непроницаемой темноте», — сказала Венар.

Теперь Оуэнс в своем YouTube-канале рассказала, что ей якобы удалось достоверно доказать, что Брижит Макрон — мужчина. Оуэнс заявила, что «готова поставить на кон всю свою профессиональную репутацию».

По словам журналистки, для поиска истины она использовала китайское программное обеспечение, которое позволяет сравнивать лица людей, добавляя или уменьшая им возраст. Программа сравнила детское фото Жана-Мишеля Троньё и современное фото первой леди Франции и объявила о «почти 100-процентном сходстве».

Троньё (первая фамилия жены Макрона) якобы был мужчиной до 30 лет, и только тогда стал Брижит. Оуэнс предложила любому, кто захочет опровергнуть эту теорию, очень простой способ.

«Ну, просто покажите фотографии его жены, сделанные ранее 30 лет. Все просто. Столько злости, столько оскорблений, столько нападений на меня — и ни одной попытки просто доказать обратное. Все ведь просто, вот настолько просто», — объявила Оуэнс.

Это теория вызвала у читателей журналистки ряд насмешек. Популярный раввин Шмулей Ботич, который ранее неоднократно спорил с Оуэнс в соцсетях, объявил ее «сумасшедшей».

«Кэндис Оуэнс — явно женщина с большими проблемами и становится все более безумной. Теперь она говорит, что жена президента Франции Макрона на самом деле мужчина. Однако даже ее безумие не остановит меня от того, чтобы обанкротить ее иском после измышлений о том, что якобы я и другие евреи убили Майкла Джексона», — объявил раввин.

«Теперь сделай выпуск про Мишель Обаму!» — смеются в соцсетях американцы.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Брижит Макрон

Почему Алла Пугачева не выступит на концертах у Кристины Орбакайте в США?

Певица Алла Пугачева вряд ли выступит на концертах дочери, Кристины Орбакайте, в США, предположил концертный директор Сергей Лавров в разговоре с NEWS.ru. Он считает, что это связано с нелюбовью Примадонны к долгим перелетам.

«Насколько знаю, Алла Борисовна не любит летать самолетами, для нее перелеты — очень сложная история. С Кипра лететь часов 12 и еще в Америке перелетать по городам — для нее это физически сложно», — объяснил Лавров.

Он считает, что концерты Орбакайте заинтересуют лишь эмигрантов из РФ, которые уехали в Штаты еще в 1990-х. По его мнению, они знают ее «как дочку Пугачевой». Лавров также предположил, что певица решила устроить турне не из-за того, что ей не на что жить.

«Кристина — артистка, артист должен выступать, когда не выступает, он сгорает. Не думаю, что Орбакайте сильно нуждается в деньгах, но у нее огромный коллектив, который надо кормить. Насколько я знаю, она его не распустила и платит своим артистам „гарантию“, они сидят без работы, но получают зарплату. Потому что собрать новый коллектив для артиста — это всегда большая проблема», — считает концертный директор.

Ранее стало известно, что Орбакайте выступит в нескольких городах США и Канады. В их числе Торонто, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия и Бостон. 20 апреля певица выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине, где исполнит хиты на русском языке. По словам организаторов тура, в рамках которого состоится и этот концерт, Орбакайте споет композиции «Перелетная птица», «Опять метель», «Мой мир», «Алла будет петь» и многие другие.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Алла Пугачева

За что и на сколько арестовали Кологривого?

Прокуратура планирует обжаловать административный арест на семь суток актера Никиты Кологривого по делу о мелком хулиганстве. В надзорном ведомстве посчитали, что наказание для артиста за конфликт в ресторане слишком мягкое. Звезда сериала «Слово пацана» устроил потасовку в новосибирском питейном заведении и укусил сотрудницу.

«В связи с мягкостью назначенного административного наказания будет подан протест», — сообщили в ведомстве.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал Кологривого на семь суток. Во время заседания актер, который укусил сотрудницу заведения, сообщил, что уже принес извинения пострадавшей, а также предложил ей укусить его в ответ. В прокуратуре заявили, что артист был пьян.

Он спровоцировал конфликт, оскорбляя сотрудников заведения, схватил администратора за шею и насильно склонял ее к поцелую, а когда получил отказ — укусил. Ведомство требовало назначить Кологривому 15 суток административного ареста.

При этом тетя актера заявила, что он устроил дебош в ресторане из-за перегрузок. Она пояснила, что Кологривый не успевает нормально питаться и высыпаться. Комментируя ситуацию, женщина добавила, что на поведение племянника повлиял и алкоголь. Вместе с тем родственница подчеркнула, что не оправдывает его действий.

Кологривый провел ночь в спецприемнике. На заседании суда актер был бодр и вежлив. Он также попытался оправдаться за свое поведение.

«Думаю, я просто устал от графика, эмоций. Но надеюсь, что в скором времени это исправлю. Это было случайно, я был не в себе. Честное слово, это была чистая случайность. Горячка. Некрасивая ситуация, я ее полностью признаю», — заявил Кологривый.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Никиты Кологривого Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Никиты Кологривого Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый

Он рассказал журналистам, что впервые за последнюю неделю наконец-то выспался в камере, успел продегустировать местную кухню и пообщаться с сокамерниками. На замечание журналистов, что настоящие пацаны не извиняются (это главный постулат пацанов из сериала «Слово пацана», в котором он снялся), актер сказал, что мужчина должен уметь в таких ситуациях признавать свои ошибки.

Адвокат Тимур Харди заявил, что карьера актера Никиты Кологривого после дебоша в новосибирском баре будет зависеть от позиции организаторов мероприятий, в которых он должен был принять участие. Юрист уточнил, что некоторые компании относятся к таким выходкам знаменитостей спокойно, а другие могут последовать тренду общественного недовольства.

«Первый фактор — позиция организаторов мероприятия. Кто-то принципиален в таких вопросах, кто-то просто хочет показать, что следует тренду общественного недовольства. Но некоторые относятся к подобным выходкам актеров лояльно и отменять ничего не будут», — пояснил Харди.

Вторым фактором он назвал позицию самого актера. Кологривый может на некоторое время отказаться от участия в мероприятиях, чтобы избежать шумихи. Однако это не сильно скажется ни на финансовом положении, ни на дальнейшей карьере артиста. По словам адвоката, актер «вполне может это пережить». Юрист выразил уверенность, что Кологривый сможет вернуться к профессиональной деятельности и искупит свою вину.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько человек отравились роллами в Новосибирске?

Число отравившихся продукцией предприятия общепита «Японори Суши» в Новосибирске увеличилось до 37. Работа предприятия приостановлена, 29 пострадавшим потребовалась госпитализация.

«Из пояснений должностных лиц Роспотребнадзора следует, что количество таких случаев увеличилось до 37, при этом 29 из заболевших госпитализированы в лечебные учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Управление Роспотребнадзора провело проверку и обнаружило сальмонеллы в образцах продуктов, взятых на предприятии. Также было установлено, что сотрудники предприятия, занятые в изготовлении продукции, не проходили медицинского осмотра.

Владелец доставки, предприниматель Леонид Маничев признал вину в суде. Назначено административное наказание в виде приостановки деятельности на срок 60 суток.

Читайте также:

Дебош Кологривого: звездная болезнь или просто глупость?

Лолита рассекретила, на что SHAMAN потратил приз Пугачевой

«Уехали — и фиг с ними»: Маршал раскритиковал концерты Орбакайте в США