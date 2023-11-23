Стало известно, чем на свободе займется киллер ОПГ «Ореховские» Жена киллера Пронина заявила, что на свободе он займется «чем-то полезным»

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Олег Пронин

Наталья Куракина, жена киллера одной из самых влиятельных российских ОПГ 1990-х годов «Ореховские» Олега Пронина, известного по прозвищу Аль Капоне, рассказала, что на свободе он займется «чем-то полезным». В разговоре с KP.RU она отметила, что никаких опасений по поводу того, что он может вернуться к преступной деятельности, быть не должно.

Я не думаю, что людям следует иметь опасения. Я так думаю, что он, как и все законопослушные граждане, будет заниматься чем-то полезным. И каких-либо опасений у тех, кто находится рядом, быть не должно, — подчеркнула супруга киллера.

В беседе с изданием она отметила, что Пронин не последует примеру другого киллера Саши Солдата, которого также недавно освободили, и не будет менять внешность. Куракина уточнила, что ей не нравится, когда проводят параллели между ее мужем и другими участниками ОПГ. По ее словам, в колонии у Пронина появились увлечения, но комментировать их собеседница издания отказалась.

Об освобождении киллера Олега Пронина стало известно 21 ноября. Осужденный за заказные убийства мужчина, получивший прозвище Аль Капоне, отбывал наказание в мордовской колонии особого режима. Он пробыл в заключении 24 года и освободился в конце сентября.