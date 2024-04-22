Жена Кержакова объяснила, почему 10 лет не видела сына Екатерина Сафронова не общалась с сыном от Кержакова после лечения от психозов

Бывшая возлюбленная футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова в шоу «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что уже 10 лет не видела их общего сына Игоря, родившегося в 2013 году. Женщина пояснила, что суд лишил ее родительских прав, а сама она прошла лечение от психозов и неврозов. По словам Сафроновой, она прекратила попытки увидеться с сыном, чтобы «не травмировать» его психику.

Я пыталась, я выходила на связь с Сашей [Кераковым], это ни к чему хорошему не приводило. Пока ребенок был маленький, чем больше я пыталась бороться, тем к худшим последствиям это приводило. В какой-то момент я отступила, чтобы не травмировать в дальнейшем ребенка», — рассказала Екатерина.

Сафронова пояснила, что Кержаков лишил ее родительских прав, обвинив в наркотической зависимости, которой у нее не было. При этом женщина отметила, что она не ограничена в родительских правах и имеет право видеться с сыном.

У меня ничего не было [наркотической хависимости]. Мы с Катей Гордон [юристом] ездили сдавали волосы и ногти [на анализы]. И это показывало отсутствие какой-либо зависимости. Я лечилась от психозов и неврозов, но не от наркотической зависимости, — появилась Сафронова.

Ранее вторая экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова призналась, что неоднократно прибегала к пластической хирургии. Женщина заявила о непростом детстве, когда от нее требовали идеальности во всем, включая внешность.



Отец хотел, чтобы она прошла лечение для увеличения роста или принимала гормоны, чтобы стать идеальной по его мнению. Это привело к тому, что Милана начала делать пластические операции, чтобы нравиться и себе, и отцу. Всего она сделала около 10 операций, включая ринопластику, увеличение и уменьшение груди, липосакцию.

Употребление наркотиков вредит здоровью.